В селах Лукашівка та Іванівка, які розташовані біля кордонів Чернігова, російські військові знущалися над тваринами.

Фермер нарахував 110 убитих туш дорослих корів та телят. Окупанти застрелили навіть тільну корову, яка вже почала народжувати.

Варто зазначити, що саме з цієї ферми з початку війни до Чернігова возили молоко для дітей безкоштовно.

– А скільки вони ще поїли, вони робили сафарі. Коровки і телята ходили по території ферми, і вони з автоматів розстрілювали їх, робили шашлики у церкві, – розповів фермер.

Близько півсотні будинків окупанти просто зрівняли з землею. Сільськогосподарську техніку у селах вони знищили і розграбували

Крім цього, військові РФ вбили 12 мирних жителів. Їх знаходили навіть у храмі, де росіяни влаштували штаб.

Раніше ми писали, що окупанти знищили екопарк у Харкові. До повномасштабної війни там мешкало близько 5 тис. тварин.

Унаслідок російської агресії клітки та вольєри були зруйновані або пошкоджені, велику кількість тварин вбито або поранено. Евакуювати їх, через постійні обстріли, неможливо, до того ж, потрібен спецтранспорт і велика кількість людей.