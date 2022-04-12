Мир должен признать геноцид украинского народа со стороны РФ – в Верховной Раде зарегистрировано постановление

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №7276, который содержит обращение к правительствам и парламентам иностранных стран по признанию совершения РФ геноцида в Украине.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта постановления является признание Верховной Радой действий, совершенных ВС РФ и его политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа.

Кроме того, сообщается, что парламент также обратится к ООН, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по этому вопросу, а также по вопросу признания преступлений со стороны РФ против человечности и военных преступлений. на территории Украины.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook отмечал, что мир должен признать геноцид украинского народа во время российского вторжения в 2022 году.

– Целью военной агрессии со стороны РФ в Украине является системное и последовательное уничтожение украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Об официальной политике России по непризнанию права украинского народа на существование свидетельствуют многочисленные публичные заявления путина и других должностных лиц этого государства, а также ответные действия Вооруженных сил РФ, — написал Стефанчук.

По его словам, ежедневные массовые убийства, похищение, лишение свободы людей, их пытки, изнасилование женщин и детей, глумление над телами убитых, расстрелы, блокада населенных пунктов, уничтожение гражданской инфраструктуры, использование голода, как метода войны, сейчас происходит по всей территории Украины, там, “куда ступила нога русского оккупанта”.

Напомним, что украинская разведка обнародовала еще один список российских оккупантов, причастных к зверствам против мирного населения в Киевской области.

Источник: Верховная Рада