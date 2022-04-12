Світ має визнати геноцид українського народу з боку РФ – у Верховній Раді зареєстровано постанову

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови №7276 , який має звернення до урядів та парламентів іноземних країн щодо визнання вчинення РФ геноциду в Україні.

У пояснювальній записці йдеться, що метою проекту постанови є визнання Верховною Радою дій, вчинених ЗС РФ та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу.

Окрім того, повідомляється, що парламент також звернеться до ООН, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо цього питання, а також щодо визнання злочинів з боку РФ проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook наголошував, що світ має визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення у 2022 році.

– Метою воєнної агресії з боку РФ в Україні є системне й послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Про офіційну політику Росії щодо невизнання права українського народу на існування свідчать численні публічні заяви путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також відповідні дії Збройних сил РФ, – написав Стефанчук.

За його словами, щоденні масові вбивства, викрадення, позбавлення свободи людей, їх катування, ґвалтування жінок і дітей, глумління над тілами вбитих, розстріли, блокада населених пунктів, знищення цивільної інфраструктури, використання голоду, як методу війни, є по всій території України, там, “куди ступила нога російського окупанта”.

Нагадаємо, що українська розвідка оприлюднила ще один список російських окупантів, які причетні до звірств проти мирного населення у Київській області.

Джерело: Верховна Рада