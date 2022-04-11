Россия продолжает распространять фейковую информацию о войне, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга. По его словам, новая серия дезинформации касается того, что якобы российская армия уничтожила вооружение, в частности комплекс С-300, который передала Словакия Украине.

— Делается это с понятной целью — чтобы остановить ту военную помощь, которую предоставляет Украине цивилизованный мир. Чтобы через такие фейковые сообщения демотивировать наших партнеров, — говорит он.

Информация о уничтожении комплексов С-300 — фейк. Об этом сообщили премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и руководитель ОП Андрей Ярмак.

— Источником этого фейка был спикер Министерства обороны России, который ежедневно проводит брифинги, где выдает желаемое за действительное, — добавил Лещенко.

Также он обратил внимание на изменения в риторике российской пропаганды. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян сделала репост публикации своего мужа Тиграна Кеосаяна, где тот сообщил, что анонсировать взятие Киева за несколько дней было ошибкой.

— Таким образом они создают аргументацию для внутреннего российского медиарынка и граждан, почему массово погибли российские солдаты, а никаких серьезных целей на территории Украине не было достигнуто, — подчеркнул советник главы ОП.

Кроме того, чтобы создавать иллюзию изменений на оккупированных территориях и налаживания жизни по российским стандартам, оккупанты распространяют информацию о ситуации в Мелитополе.

Так, государственная изменница Галина Данильченко сообщила, что в городе будут праздновать 9 мая по российским правилам. Также там якобы открываются школы, университеты и колледжи.

Лещенко подчеркнул, что контроль над оккупированными городами вернут, а все, кто сотрудничает с оккупантами на уровне государственной власти, понесут за это наказание.