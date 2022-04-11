Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские города. Они создают фейковые новости и постановочные видео на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга. По его словам, в Мелитополе россияне снимают видео, где местные жители якобы радуются оккупационным властям и пользуются рублями.

— На одном из российских пропагандистских каналов вышел сюжет о том, как в Мелитополе происходит расчет рублями за бензин. Делается это постановочно на камеру. Засовывают в окно кассира эти российские деньги, после чего один из операторов станции благодарит Россию за то, что завезла топливо, — говорит он.

Также есть сюжеты об открытии бассейна, который якобы построили российские захватчики. Лещенко опроверг этот фейк.

— Это наш украинский бассейн. На видео сообщили, что теперь стоимость входного билета туда будет в два раза дешевле, чем было раньше. Интересно, что вход в бассейн за гривни, — рассказал он.

Лещенко убеждает, что эти две истории призваны создавать иллюзию того, что город нормально функционирует во время оккупационного режима.

Другой фейк, который возник в российских медиа — это то, что российские военные якобы взяли в плен украинского боевика. На камеру он признался, что воевал против мирного населения.

— Внимательные украинцы обнаружили, что на видео бездомный, которого кормили в храме в Мариуполе. Он якобы делал вид для кадыровской пропаганды, что он является украинским разведчиком, — добавил он.

Также он развенчал фейк о смерти депутата Киевского городского совета Алины Михайловой, которая служит в первой отдельной штурмовой роте Правый сектор.

— Я лично вязался за Алиной. С ней все хорошо и она продолжает служить украинскому народу, — рассказал он.

Кроме того, россияне пытаются вызвать сочувствие у европейцев, чтобы предстать в образе жертвы. Они утверждают, что их якобы незаконно преследуют в Европе.