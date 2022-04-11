Росія продовжує поширювати фейкову інформацію про війну, яку РФ розв’язала проти України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко під час брифінгу. За його словами, нова серія дезінформації стосується того, що начебто російська армія знищила озброєння, зокрема комплекс С-300, який передала Словаччина Україні.

– Робиться це зі зрозумілою метою – щоб зупинити ту військову допомогу, яку надає Україні цивілізований світ. Щоб через такі фейкові повідомлення демотивувати наших партнерів, – каже він.

Інформація про знищення комплексів С-300 – фейк. Про це повідомили прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер та керівник ОП Андрій Ярмак.

– Джерелом цього фейку був речник Міністерства оборони Росії, який щоденно проводить брифінги, де видає бажане за дійсне, – додав Лещенко.

Також він звернув увагу на зміни у риториці російської пропаганди. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян зробила репост публікації свого чоловіка Тиграна Кеосаяна, де той повідомив, що анонсувати взяття Києва за декілька днів було помилкою.

– Таким чином вони створюють аргументацію для внутрішнього російського медіаринку та громадян, чому масово загинули російські солдати, а жодних серйозних цілей на території України не було досягнуто, – наголосив радник голови ОП.

Крім того, щоб створювати ілюзію змін на окупованих територіях та налагодження життя за російськими стандартами, окупанти поширюють інформацію про ситуацію у Мелітополі.

Так, державна зрадниця Галина Данильченко повідомила, що у місті святкуватимуть 9 травня за російськими правилами. Також там нібито відкриваються школи, університети та коледжі.

Лещенко наголосив, що контроль над окупованими містами повернуть, а усі, хто співпрацює з окупантами на рівні державної влади, понесуть за це покарання.