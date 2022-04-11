Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Україна

Війська РФ обстріляли Харківщину з мінометів і артилерії: 11 людей загинули, є поранені

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ обстріляли Харківщину з мінометів і артилерії: 11 людей загинули, є поранені

За добу російські війська нанесли близько 66 ударів по Харківщині – із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок російських обстрілів загинули 11 цивільних людей, серед них – 7-річна дитина. Ще 14 жителів зазнали поранень.

Також Синєгубов додав, що в області спостерігають активність російських літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий Орлан. Крім того, на Харківщині зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії.

Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому громадян просять бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів, триматися подалі, за можливості сховатися в укриття та не намагатися самотужки ліквідувати вибухові предмети, а одразу телефонувати 101.

Найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ведуться активні бойові дії, ворог зазнає значних втрат. Також складна ситуація по Вовчанському напрямку та Куп’янському. Це ті території, які зараз тимчасово зайняли окупанти.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Триває евакуація мирного населення із Лозової та Барвінкового. З Лозової виїхало вже близько 30 тис. людей, залишається ще стільки ж.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка