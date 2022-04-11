За добу російські війська нанесли близько 66 ударів по Харківщині – із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок російських обстрілів загинули 11 цивільних людей, серед них – 7-річна дитина. Ще 14 жителів зазнали поранень.

Також Синєгубов додав, що в області спостерігають активність російських літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий Орлан. Крім того, на Харківщині зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії.

Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому громадян просять бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів, триматися подалі, за можливості сховатися в укриття та не намагатися самотужки ліквідувати вибухові предмети, а одразу телефонувати 101.

Найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ведуться активні бойові дії, ворог зазнає значних втрат. Також складна ситуація по Вовчанському напрямку та Куп’янському. Це ті території, які зараз тимчасово зайняли окупанти.

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