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Факты / Украина

Российские военные второй день подряд блокируют коридоры из Мариуполя – Павел Кириленко

Наташа Тарчевська редактор ленты
Российские военные второй день подряд блокируют коридоры из Мариуполя – Павел Кириленко

Россияне продолжают практически круглосуточно обстреливать Мариуполь, но в целом город находится под контролем ВСУ.

Об этом вечером 12 апреля в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подтвердил, что ситуация в Мариуполе очень сложная, а гуманитарные коридоры временно перестали работать.

— В городе идут уличные бои. В целом он под контролем Украины, в некоторых районах происходит перемещение войск РФ, бои продолжаются и днем, и ночью. Город находится в очень сложном положении. Второй день подряд они (россияне, – Ред.) не выпускают население из города даже на собственном транспорте.

Также Павел Кириленко сообщил, что обстрелы РФ продолжаются вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

– Прифронтовые города – Авдеевка, Торецк, Угледар, Марьянка, Красногоровка… Эвакуация продолжается, люди массово уезжают, – заявил Павел Кириленко.

Эскалацию войны с РФ глава Донецкой военной администрации назвал не вероятной, а дальнейшей.

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