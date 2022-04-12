Російські військові другий день поспіль блокують коридори з Маріуполя – Павло Кириленко

Росіяни продовжують практично цілодобово обстрілювати Маріуполь, але загалом місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це ввечері 12 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він підтвердив, що ситуація в Маріуполі вкрай складна, а гуманітарні коридори тимчасово перестали працювати.

– В місті точаться вуличні бої. Загалом воно під контролем України, у деяких районах відбувається переміщення військ РФ, бої тривають і вдень, і вночі. Місто перебуває у вкрай складному становищі. Другий день поспіль вони (росіяни, – Ред.) не випускають населення з міста навіть на власному транспорті.

Також Павло Кириленко повідомив, що обстріли РФ тривають вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі.

– Прифронтові міста – Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Мар’янка, Красногорівка… Евакуація продовжується, люди масово виїжджають, – заявив Павло Кириленко.

Ескалацію війни з РФ голова Донецької військової адміністрації назвав не ймовірною, а подальшою.