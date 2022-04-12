Власти Сумской области не наблюдают ударной группировки сил РФ на границе региона и работают над тем, чтобы новое вторжение не произошло.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Действительно, войска на границе с Украиной есть, в том числе и на границе с Сумской областью. Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, тем меньше. Но сейчас мы не наблюдаем ударной группировки на границе региона, – заметил глава ОВА.

В настоящее время, отмечает Дмитрий Живицкий, власти и военные прилагают все усилия, чтобы военные РФ “не катались по территории области, как у себя дома, не заезжали и не выезжали из региона”.

– У нас 563,8 км границы со страной-агрессором. Очень сложно контролировать такой большой участок, но вся страна работает всё тем, чтобы граница была защищена и были защищены наши жители, – пояснил глава области.

По его словам, покидать территорию Сумской области сейчас не нужно.

В случае возникновения угрозы жителям обязательно сообщат и будут способствовать тому, чтобы они могли выехать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий