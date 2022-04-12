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Факти / Україна

Ударного угруповання сил РФ на кордоні Сумської області не спостерігаємо – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
російські військові

Влада Сумської області не спостерігає ударного угруповання сил РФ на кордоні регіону та працює над тим, щоб нового вторгнення не відбулось.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Дійсно, війська на кордоні з Україною є, зокрема і на кордоні з Сумською областю. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше. Але нині ми не спостерігаємо ударного угруповання на кордоні регіону, – зауважив голова ОВА.

Нині, наголошує Дмитро Живицький, влада та військові докладають усіх зусиль, щоб військові РФ “не катались по території області, як у себе вдома, не заїжджали та не виїжджали з регіону”.

– У нас 563,8 км кордону з країною-агресором. Дуже складно контролювати таку велику ділянку, але вся країна працює нд тим, щоб кордон був захищений і були захищені наші жителі, – пояснив очільник області.

За його словами, покидати територію Сумської області зараз не потрібно.

У разі виникнення загрози жителям обов’язково повідомлять та сприятимуть тому, щоб вони могли виїхати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

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Фото: Depositphotos

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