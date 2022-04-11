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Факты / Украина

Почти 1800 мирных украинцев погибли с начала полномасштабной войны — ООН

Марта Бондаренко редактор ленты
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В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 1 793 мирных жителей, еще 2 439 получили различные ранения.

Об этом сообщается на сайте Управления ООН.

Так, по данным ООН среди погибших: 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков. Пол 69 детей и 899 взрослых пока не удалось установить.

Отмечается, что эта информация по состоянию на 9 апреля 2022.

Ранения в результате боевых действий получили 2 439 украинцев: 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков. При этом ранены также 136 детей и 1 718 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Больше всего пострадавших среди мирного населения в Донецкой и Луганской областях: 1 880 человек (642 убитых и 1 238 раненых).

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На подконтрольной украинскому правительству территории: 1 534 жертвы (571 убитый и 963 раненых). На территории террористических “ДНР” и “ЛНР” 346 жертв (71 убитый и 275 раненых).

В других областях Украины (г. Киев, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях) зафиксировано 2 352 пострадавших — 1 151 убитых и 1201 раненых.

Большинство жертв среди мирного населения произошло из-за применения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В Управлении ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из мест, где велись интенсивные бои, усложняется, а многие данные все еще ожидают подтверждения.

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Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

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Фото: Dreamstime

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