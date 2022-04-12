Российские военные продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке и на территории других объектов.

О нарушении оккупантами норм Международного гуманитарного права заявили в генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По данным украинской стороны, подобные факты имеют место на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

Известно об использовании военными РФ помещений аграрных предприятий, объектов энергетической и социальной инфраструктуры, центральных районов населенных пунктов.

Зафиксированы также случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ