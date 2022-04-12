Российские военные продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке и на территории других объектов.
О нарушении оккупантами норм Международного гуманитарного права заявили в генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
По данным украинской стороны, подобные факты имеют место на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Известно об использовании военными РФ помещений аграрных предприятий, объектов энергетической и социальной инфраструктуры, центральных районов населенных пунктов.
Зафиксированы также случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ