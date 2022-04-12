Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Военные РФ размещают технику на территориях предприятий – генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Российские военные продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке и на территории других объектов.

О нарушении оккупантами норм Международного гуманитарного права заявили в генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По данным украинской стороны, подобные факты имеют место на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

Известно об использовании военными РФ помещений аграрных предприятий, объектов энергетической и социальной инфраструктуры, центральных районов населенных пунктов.

Зафиксированы также случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 48-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка