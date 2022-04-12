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Факти / Україна

Військові РФ розміщують техніку на територіях підприємств – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Російські військові продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо в житловій забудові та на території інших об’єктів.

Про порушення окупантами норм Міжнародного гуманітарного права заявили в генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, такі факти мають місце на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Відомо про використання військовими РФ приміщень аграрних підприємств, об’єктів енергетичної та соціальної інфраструктури, центральних районів населених пунктів.

Зафіксовано також випадки ведення ворогом бойових дій у цивільному одязі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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