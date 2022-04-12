Зеленський скасував весняний призов та відтермінував демобілізацію

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію.
Відповідні зміни глава держави зафіксував у своєму указі №230/2022 від 11 квітня.
Таким чином призову на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року не буде.
А ті військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.
Підставою для таких змін до попереднього указу президента від 29 грудня 2021 року №687/2021 стала широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації, що триває з 24 лютого, та запроваджений через це воєнний стан.
Зауважимо, що відразу після початку повномасштабної війни в Україні президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
Відбувається вона в чотири етапи протягом 90 діб на території всіх областей України.
15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили строкову службу або служили за контрактом.
Детальніше про третю хвилю мобілізації читайте в нашому матеріалі.
Нагадаємо, що за ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Офіс президента
Фото: Міноборони