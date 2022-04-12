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Факти / Україна

Зеленський скасував весняний призов та відтермінував демобілізацію

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Зеленський скасував весняний призов та відтермінував демобілізацію

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію.

Відповідні зміни глава держави зафіксував у своєму указі №230/2022 від 11 квітня.

Таким чином призову на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року не буде.

А ті військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Підставою для таких змін до попереднього указу президента від 29 грудня 2021 року №687/2021 стала широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації, що триває з 24 лютого, та запроваджений через це воєнний стан.

Зауважимо, що відразу після початку повномасштабної війни в Україні президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Відбувається вона в чотири етапи протягом 90 діб на території всіх областей України.

15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили строкову службу або служили за контрактом.

Детальніше про третю хвилю мобілізації читайте в нашому матеріалі.

Нагадаємо, що за ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Мобілізація триває: у Міноборони назвали категорії громадян, які не підлягають призову

Джерело: Офіс президента

Фото: Міноборони

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