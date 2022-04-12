Зеленський скасував весняний призов та відтермінував демобілізацію

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію.

Відповідні зміни глава держави зафіксував у своєму указі №230/2022 від 11 квітня.

Таким чином призову на строкову військову службу в квітні-червні 2022 року не буде.

А ті військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Підставою для таких змін до попереднього указу президента від 29 грудня 2021 року №687/2021 стала широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації, що триває з 24 лютого, та запроваджений через це воєнний стан.

Зауважимо, що відразу після початку повномасштабної війни в Україні президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Відбувається вона в чотири етапи протягом 90 діб на території всіх областей України.

15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які проходили строкову службу або служили за контрактом.

Детальніше про третю хвилю мобілізації читайте в нашому матеріалі.

Нагадаємо, що за ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Міноборони