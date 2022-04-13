Поздним вечером 12 апреля российские военные атаковали город Чуднов Житомирской области.

Об этом сообщили в областной военной администрации 13 апреля.

Впоследствии во время марафона национальных телеканалов, начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что российские военные ударили баллистическими ракетами по воинской части.

Произошло это после 23.00 12 апреля.

В результате обстрела ни военнослужащие, ни гражданские не пострадали.

– Спасатели спустя несколько часов ликвидировали пожар. Имущество воинской части фактически не пострадало, – отметил Виталий Бунечко.

Напомним, что в ночь на 13 апреля российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в центральной Украине.

По словам главы правления Укрзализныци Александра Камышина, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Из соображений безопасности, национальный перевозчик изменил маршрут и график движения для 17 пассажирских поездов.

Такое решение стало причиной задержки движения поездов. Наибольшая составляла 7 часов 23 минуты.

Утром 13 апреля также стало известно об обстреле фосфорными боеприпасами села Новоданиловка Запорожской области.

От вражеского артобстрела загорелась крыша жилого дома на улице Хрусталева. Пострадавших в результате возгорания нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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