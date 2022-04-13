Росіяни атакували балістичними ракетами Житомирську область

Пізно увечері 12 квітня російські військові атакували місто Чуднів Житомирської області.

Про це повідомили в зведенні обласної військової адміністрації 13 квітня.

Згодом під час марафону національних телеканалів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що російські військові вдарили балістичними ракетами по військовій частині.

Сталось це після 23.00 12 квітня.

Унаслідок обстрілу ні військовослужбовці, ні цивільні не постраждали.

– Рятувальники за кілька годин ліквідували пожежу. Майно військової частини фактично не постраждало, – зауважив Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

Із міркувань безпеки національний перевізник змінив маршрут та графік руху для 17 пасажирських поїздів.

Таке рішення стало причиною затримки руху поїздів. Найдовша становила 7 годин 23 хвилини.

Уранці 13 квітня також стало відомо про обстріл фосфорними боєприпасами села Новоданилівка Запорізької області.

Від ворожого артобстрілу загорівся дах житлового будинку на вулиці Хрусталькова. Постраждалих унаслідок займання немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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