Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що українські та міжнародні експерти фіналізують план щодо подальших санкцій проти Російської Федерації за війну, яку вона розв’язала проти України.

– Щодо санкцій. На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучено особисто президента Зеленського, – повідомив Єрмак у себе в соцмережах 13 квітня.

Він уточнив, що серед деталей, які він вже може розкрити, – повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їхнє подальше розширення на банківський сектор Росії.

Глава ОП пообіцяв, що згодом зможе розповісти більше інформації.