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Факти / Світ

Санкції проти РФ: українські та міжнародні експерти фіналізують план

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Санкції проти РФ: українські та міжнародні експерти фіналізують план

Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що українські та міжнародні експерти фіналізують план щодо подальших санкцій проти Російської Федерації за війну, яку вона розв’язала проти України.

– Щодо санкцій. На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучено особисто президента Зеленського, – повідомив Єрмак у себе в соцмережах 13 квітня.

Він уточнив, що серед деталей, які він вже може розкрити, – повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їхнє подальше розширення на банківський сектор Росії.

Глава ОП пообіцяв, що згодом зможе розповісти більше інформації.

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