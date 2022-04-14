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Факти / Україна

Прокурор Хан: Ми отримуємо інформацію про нові злочини в Україні і повинні її перевірити

Валентина Летяк редакторка стрічки
Карім Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який перебуває в Україні, заявив, що із різних джерел отримують інформацію про нові злочини.

– Я дію в рамках Римського статуту, 42 країни подали заяви щодо цих злочинів. Наше завдання зібрати та зберегти докази. Але ситуація не покращується, з різних джерел отримуємо інформацію про нові злочини. Ми повинні перевірити їх достовірність, оцінити, – сказав він на спільному брифінгу з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

За його словами, докази говоритимуть самі за себе, проте вже зараз зрозуміло, що ці злочини не є фейком.

– Вони реальні, ми робитимемо все для притягнення до відповідальності тих, хто до них причетний, – наголосив Хан.

Прокурор МКС сказав, що правосуддя має бути не на боці України чи РФ, а на боці норм, правових принципів, людяності, які нас усіх пов’язують.

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Фото: Getty Images

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