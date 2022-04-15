— Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет — получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование, — сказал Владимир Зеленский.