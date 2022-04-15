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Факты / Украина

Россия хочет окружить 44 тыс. украинских военных на Донбассе — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
Володимир Зеленський

Россия хочет окружить 44 тыс. украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и отнять его.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.

— Но они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию — вот, что они делают. Это их желание, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.

— Мы не можем переехать. У нас нет другой планеты или другой земли. Это — наш дом. Я знаю, за что мы воюем, — сказал  Владимир Зеленский.

Он повторил просьбу к Западу как можно оперативнее подвезти еще оружия для отражения российского вторжения.

— Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет — получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование, — сказал Владимир Зеленский.

На вопрос, знает ли он, почему загорелся флагман российского Черноморского флота “Москва”, а также нефтебаза и склад вооружений в Белгороде, Зеленский ответил:

— То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, — мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо, — сказал он.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что президент России Владимир Путин не потерял агрессивный интерес к Луганской и Донецкой областям, куда армия РФ постоянно наносит удары из разного вооружения.

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Источник: BBC Русская служба

Фото: Офис президента

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