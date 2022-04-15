Росія хоче оточити 44 тис. українських військових у повномасштабній битві за Донбас і відібрати його.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Бі-бі-сі.

– Але ж вони не просто забирають території, вони по ходу просто руйнують все, людей гвалтують, забирають все, що можуть, мародерствують. Знищують нашу націю – ось, що вони роблять. Це їхнє бажання, – сказав президент України.

Володимир Зеленський додав, що битва за Донбас буде важка, і Україна здаватися не збирається.

– Ми не можемо переїхати. У нас немає іншої планети чи іншої землі. Це наш дім. Я знаю, за що ми воюємо, – сказав Володимир Зеленський.

Він повторив прохання до Заходу якнайшвидше підвезти ще зброї для відображення російського вторгнення.

– Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все-таки нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання, – сказав Володимир Зеленський.

На запитання, чи знає він, чому спалахнув флагман російського Чорноморського флоту “Москва”, а також нафтобаза та склад озброєнь у Білгороді, Зеленський відповів:

– Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, – мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо вона зменшиться, це непогано, – сказав він.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомили, що президент Росії Володимир Путін не втратив агресивний інтерес до Луганської та Донецької областей, куди армія РФ постійно завдає ударів з різного озброєння.