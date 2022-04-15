Из-за обстрела РФ в Харькове пострадало 34 человека, среди погибших – 7-месячный ребенок – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате сегодняшнего обстрела рашистами одного из жилых районов Харькова получили ранения 34 человека и еще 7 – погибли.

– Вторая армия мира, как оказывается, умеет сражаться только с гражданским населением. Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один семимесячный ребенок, – рассказал глава ОВА.

По его словам, медики оказывают экстренную помощь всем пострадавшим. Он добавил, что просит жителей города не находиться на улицах без крайней необходимости.