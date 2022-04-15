Через обстріл РФ у Харкові постраждало 34 особи, серед загиблих – 7-місячна дитина – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистами одного з житлових районів Харкова отримали поранення 34 особи та ще 7 – загинули.

– Друга армія світу, як виявляється, вміє боротися лише з цивільним населенням. Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 особи поранено, з них – 3 дітей. Загинуло – 7 людей, серед них – одна семимісячна дитина, – розповів глава ОВА.

За його словами, медики надають екстрену допомогу всім постраждалим. Він додав, що просить мешканців міста не перебувати на вулицях без нагальної потреби.