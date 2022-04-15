Президент Владимир Зеленский отметил, что через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира.

— За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом, – заявил президент.

Также Зеленский отметил, что страну защищает ее народ.

— Украину защищают наши люди, весь наш народ. Остановившие продвижение бесконечных колонн российской техники. Сдерживающие постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитую нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера, – добавил украинский лидер.

Кроме того, он поблагодарил тех, кто доказал, что авиация РФ беззащитна, а ее корабли идут по известному курсу.

— Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что русские корабли могут уйти… разве что ко дну, – сказал Зеленский.