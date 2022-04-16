Российские захватчики 16 апреля вновь нанесли ракетный удар по Харькову. В результате погиб один человек, по меньшей мере 18 раненых.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов в комментарии одному из изданий.

Ранее враги обстреляли жилой район ХТЗ. По словам Хаустова, на месте работали 29 бригад скорой помощи. Среди раненых — девять детей и 33 взрослых. В то же время погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.