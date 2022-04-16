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Факты / Украина

Семь человек погибли, а еще 40 пропали без вести: Андреевка под Киевом уничтожена на 50%

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я Олег Корниенко Журналист Факты ICTV
Семь человек погибли, а еще 40 пропали без вести: Андреевка под Киевом уничтожена на 50%

Село Андреевка Макаровского района является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Так, российские захватчики уничтожили около 50% села.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV Олег Корниенко.

— Село Андреевка Макаровского района уничтожено на 50%! Семь человек убиты за время оккупации, еще 40 пропали без вести, — отметил он.

Андреевка находится между Макаровым и Бородянкой. Российские захватчики оккупировали село в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Корниенко, в населенном пункте были русские, буряты, кадыровцы, которые выгоняли местных жителей из домов и сами там жили. Люди прятались от оккупантов в погребах. Россияне у них отбирали кроликов и кур, чтобы поживиться.

— Беспощадно уничтожать село взялись, когда отходили. Параллельно захватчики занимались мародерством — из домов украли все что можно, — рассказал журналист.

Сейчас Андреевка без газа, воды и света. Жителей села осталось мало из-за того, что некоторых убили российские оккупанты, а другие — эвакуировались.

Также Корниенко добавил, что враги полностью уничтожили детский сад и повредили школу.

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