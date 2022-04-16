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Факти / Україна

Семеро людей загинули, а ще 40 зникли безвісти: Андріївка під Києвом знищена на 50%

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я Олег Корнієнко Журналіст Факти ICTV
Семеро людей загинули, а ще 40 зникли безвісти: Андріївка під Києвом знищена на 50%

Село Андріївка Макарівського району є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. Так, російські загарбники знищили близько 50% села.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко.

– Село Андріївка Макарівського району знищено на 50%! Семеро людей вбито за час окупації, ще 40 зникли безвісти, – зазначив він.

Андріївка знаходиться трасі між Макаровом та Бородянкою. Російські загарбники окупували село у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Корнієнка, у населеному пункті були  росіяни, буряти, кадирівці, які виганяли місцевих жителів з хат та самі там жили. Люди ховалися від окупантів у погребах. Росіяни у них відбирали кролів та курей, щоб поживитися.

–  Нещадно знищувати село взялися, коли відходили. Паралельно загарбники займалися мародерством –  з будинків покрали все що можна, – розповів журналіст.

Зараз Андріївка без газу, води та світла. Мешканців села залишилося мало через те, що деяких вбили російські окупанти, а інші – евакуювалися.

Також Корнієнко додав, що вороги повністю знищили дитячий садок та пошкодили школу.

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