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Факты / Украина

Атака РФ на Луганскую область: по меньшей мере один раненый и уничтоженные дома

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Луганської області

17 апреля российские военные атаковали Северодонецк, Новодружеск и Кременную Луганской области.

В результате вражеских атак по меньшей мере один человек ранен и уничтожены пять жилых домов.

В ночь на 17 апреля после попадания российских снарядов загорелись четыре многоэтажки в Северодонецке.

Спасатели прибыли на место происшествия, как только военные РФ прекратили огонь.

– Горело много квартир. Информация о жертвах уточняется, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Там владельца жилья успели эвакуировать пожарные.

Уже с утра 17 апреля российская армия ударила артиллерией по Кременной. Раненого с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются причиненные жилищному фонду убытки.

Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Атака РФ на Луганскую область: по меньшей мере один раненый и уничтоженные дома / 6 фотографий

В течение суток в Луганской и Донецкой областях Вооруженные силы Украины отбили 10 атак врага, уничтожив:

  • 15 танков,
  • три артиллерийские системы,
  • 24 единицы бронированной техники,
  • 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили:

  • четыре беспилотника типа Орлан-10,
  • две крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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