17 апреля российские военные атаковали Северодонецк, Новодружеск и Кременную Луганской области.
В результате вражеских атак по меньшей мере один человек ранен и уничтожены пять жилых домов.
В ночь на 17 апреля после попадания российских снарядов загорелись четыре многоэтажки в Северодонецке.
Спасатели прибыли на место происшествия, как только военные РФ прекратили огонь.
– Горело много квартир. Информация о жертвах уточняется, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Там владельца жилья успели эвакуировать пожарные.
Уже с утра 17 апреля российская армия ударила артиллерией по Кременной. Раненого с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу.
В настоящее время устанавливаются причиненные жилищному фонду убытки.
В течение суток в Луганской и Донецкой областях Вооруженные силы Украины отбили 10 атак врага, уничтожив:
- 15 танков,
- три артиллерийские системы,
- 24 единицы бронированной техники,
- 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили:
- четыре беспилотника типа Орлан-10,
- две крылатые ракеты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай