17 апреля российские военные атаковали Северодонецк, Новодружеск и Кременную Луганской области.

В результате вражеских атак по меньшей мере один человек ранен и уничтожены пять жилых домов.

В ночь на 17 апреля после попадания российских снарядов загорелись четыре многоэтажки в Северодонецке.

Спасатели прибыли на место происшествия, как только военные РФ прекратили огонь.

– Горело много квартир. Информация о жертвах уточняется, – сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Там владельца жилья успели эвакуировать пожарные.

Уже с утра 17 апреля российская армия ударила артиллерией по Кременной. Раненого с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются причиненные жилищному фонду убытки.

Атака РФ на Луганскую область: по меньшей мере один раненый и уничтоженные дома / 6 фотографий

В течение суток в Луганской и Донецкой областях Вооруженные силы Украины отбили 10 атак врага, уничтожив:

15 танков,

три артиллерийские системы,

24 единицы бронированной техники,

10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили:

четыре беспилотника типа Орлан-10,

две крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай