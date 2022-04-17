17 квітня російські військові атакували Сєвєродонецьк, Новодружеськ та Кремінну Луганської області.

Унаслідок ворожих атак щонайменше одну людину поранено та знищено п’ять житлових будинків.

У ніч проти 17 квітня після потрапляння російських снарядів зайнялися чотири багатоповерхівки в Сєвєродонецьку.

Рятувальники прибули на місце події, щойно військові РФ припинили вогонь.

– Горіло багато квартир. Інформація щодо жертв уточнюється, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ще один будинок ворог знищив у Новодружеську. Там власника житла встигли евакуювати пожежні.

Уже зранку 17 квітня російська армія вдарила артилерією по Кремінній. Пораненого із тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Нині встановлюються завдані житловому фонду збитки.

Атака РФ на Луганську область: щонайменше один поранений та знищені будинки / 6 фотографий

Загалом протягом доби у Луганській та Донецькій областях Збройні сили України відбили 10 атак ворога, знищивши:

15 танків,

три артилерійські системи,

24 одиниці броньованої техніки,

10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили:

чотири безпілотники типу Орлан-10,

дві крилаті ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай