На 53-е сутки полномасштабной войны Россия продолжает перемещать в Украину свои подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей.
Карта боевых действий в Украине на 16.04.2022
На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.
На Слобожанском направлении Вооруженные силы Украины не фиксируют изменений в составе и положении вражеских сил. Российские захватчики продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его жилые районы.
На Донецком и Таврическом направлениях РФ продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю и штурмует район морского порта.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций.
По данным генерального штаба ВСУ, военное командование РФ поощряет мародерство и насильственные действия оккупантов в отношении гражданского населения.
На Волынском и Полесском направлениях в течение суток РФ к активным действиям не прибегала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 53-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW