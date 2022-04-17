На 53-е сутки полномасштабной войны Россия продолжает перемещать в Украину свои подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Карта боевых действий в Украине на 16.04.2022

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении Вооруженные силы Украины не фиксируют изменений в составе и положении вражеских сил. Российские захватчики продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его жилые районы.

На Донецком и Таврическом направлениях РФ продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю и штурмует район морского порта.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций.

По данным генерального штаба ВСУ, военное командование РФ поощряет мародерство и насильственные действия оккупантов в отношении гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях в течение суток РФ к активным действиям не прибегала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW