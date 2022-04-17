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Факти / Україна

Карта бойових дій на 17.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 53-тю добу повномасштабної війни Росія продовжує переміщати до України свої підрозділи з Курської, Брянської та Воронезької областей.

Карта бойових дій в Україні на 16.04.2022

Карта бойових дій 16 квітня 2022

На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та артилерійських обстрілів із території РФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку Збройні сили України не фіксують змін у складі та положенні ворожих сил. Російські загарбники продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його житлові райони.

На Донецькому та Таврійському напрямках РФ і далі завдає авіаційних ударів по Маріуполю та штурмує район морського порту.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій.

За даними генерального штабу ЗСУ, військове командування РФ заохочує мародерство та насильницькі дії окупантів щодо цивільного населення.

На Волинському і Поліському напрямках упродовж доби РФ до активних дій не вдавалась.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУISW

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