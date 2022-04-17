Украинская и российские стороны в последнее время не имели никаких дипломатических контактов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS News.

По его словам, министерства иностранных дел двух стран официально не контактировали.

— Единственный уровень контактов — это переговорная группа, которая состоит из представителей различных учреждений и членов парламента. Они продолжают консультации на уровне экспертов, но переговоров на высоком уровне не происходит, –пояснил министр Кулеба. Отвечая на вопрос о перспективах визита президента США Джо Байдена в Украину, Дмитрий Кулеба сказал, что Украина будет рада приветствовать его и что его визит будет выражением поддержки. Белый дом, однако, ранее на этой неделе заявил, что у Джо Байдена пока нет планов посетить Украину.

— Мариуполь может стать красной чертой, — сказал он в интервью журналистам.

По его словам, ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения, а города больше не существует.

— Ситуация в Мариуполе тяжелая как с военной точки зрения, так и с душераздирающей. Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками. Они продолжают борьбу, но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили сровнять город с землей любой ценой, — сказал министр.

Слова Дмитрия Кулебы о “красной линии” можно отнести к заявлению президент Владимира Зеленского, который ранее говорил, что убийство защитников Мариуполя станет причиной выхода Украины из мирных переговоров.

Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в переговорах и прекращении военных действий в Украине.

Ранее, 17 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские войска продолжают сражаться в Мариуполе и не собираются сдаваться, несмотря на требования и угрозы со стороны России.