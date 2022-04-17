Українська та російська сторони останнім часом не мали жодних дипломатичних контактів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News.

За його словами, міністерства закордонних справ двох країн офіційно не контактували.

– Єдиний рівень контактів – це переговорна група, яка складається з представників різних установ та членів парламенту. Вони продовжують консультації на рівні експертів, але переговорів на високому рівні не відбувається, пояснив міністр Кулеба.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив візиту президента США Джо Байдена в Україну, Дмитро Кулеба сказав, що Україна буде рада вітати його і що його візит буде вираженням підтримки.

Білий дім, однак, раніше цього тижня заявив, що Джо Байден поки що не має планів відвідати Україну.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що ситуація у Маріуполі може стати перешкодою для переговорів.

– Маріуполь може стати червоною межею, – сказав він в інтерв’ю журналістам.

За його словами, ситуація у Маріуполі тяжка з військової точки зору, а міста більше не існує.

– Ситуація в Маріуполі важка як з військової точки зору, так і з несамовитою. Міста більше не існує. Залишки української армії та велика група цивільних осіб фактично оточені російськими військами. Вони продовжують боротьбу, але, судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили зрівняти місто із землею за всяку ціну, — сказав міністр.

Слова Дмитра Кулеби про червону лінію можна віднести до заяви президент Володимира Зеленського, який раніше говорив, що знищення захисників Маріуполя стане причиною виходу України із мирних переговорів.

Проте прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі напередодні заявив, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у переговорах та припиненні воєнних дій в Україні.

Раніше, 17 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські війська продовжують боротися у Маріуполі і не збираються здаватися, незважаючи на вимоги та загрози з боку Росії.