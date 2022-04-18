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Факты / Украина

Ракетный удар по Львову: трое пострадавших попали в реанимацию

Анастасия Гевко редактор ленты
Ракетный удар по Львову: трое пострадавших попали в реанимацию

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что трое людей, которые пострадали в результате российских ракетных ударов по Львову, находятся в реанимации.

Он уточнил, что всего госпитализировано 11 человек, среди них – трехлетний мальчик из семьи переселенцев из Харькова, которые находились в отеле в момент удара.

– Осколками от окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших в реанимации. Некоторые люди направлены на операции, – написал Козицкий в своем Telegram-канале 18 апреля.

Он добавил, что врачи утверждают, что в результате взрыва люди получили множественные травмы. Так, многие пострадавшие получили ранения головы и повреждение головного мозга. 

Отмечается, что средний возраст пациентов – 35-45 лет.

Козицкий рассказал, что всего на СТО, куда попала ракета россиян, находилось около 20 человек.

Погибло семь мирных жителей, из них четверо были работниками станции техобслуживания.

Напомним, в результате ракетных ударов оккупантов 18 апреля 2022 года во Львове — семеро погибших и 11 пострадавших.

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