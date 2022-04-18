Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

С начала войны погибли не менее 2,5 тыс. мирных украинцев – Нацполиция

Валентина Летяк редактор ленты
Буча

С начала полномасштабного вторжения России Национальная полиция расследует более 2,5 тыс. производств по фактам гибели мирных жителей Украины, почти 900 касаются пропавших без вести украинцев и более 500 дел – похищения людей российскими захватчиками.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

– На сегодняшний день Нацполиция зарегистрировала почти 900 уголовных производств по фактам без вести пропавших наших граждан на территориях, которые находились и все еще, к сожалению, находятся под оккупацией, – заключил он.

Также задокументированы факты незаконного лишения свободы россиянами более 500 гражданских лиц.

Пантелеев сообщил, что в настоящее время полиция расследует производства по гибели более 2,5 тыс. украинцев.

По его словам, на базе центрального аппарата Нацполиции будет создана специальная группа по документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на территории Украины.

Читайте
Ракетные удары по Львову и обстрелы Днепропетровщины: что происходит на 54-е сутки войны в Украине (онлайн)

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка