С начала войны погибли не менее 2,5 тыс. мирных украинцев – Нацполиция

С начала полномасштабного вторжения России Национальная полиция расследует более 2,5 тыс. производств по фактам гибели мирных жителей Украины, почти 900 касаются пропавших без вести украинцев и более 500 дел – похищения людей российскими захватчиками.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

– На сегодняшний день Нацполиция зарегистрировала почти 900 уголовных производств по фактам без вести пропавших наших граждан на территориях, которые находились и все еще, к сожалению, находятся под оккупацией, – заключил он.

Также задокументированы факты незаконного лишения свободы россиянами более 500 гражданских лиц.

Пантелеев сообщил, что в настоящее время полиция расследует производства по гибели более 2,5 тыс. украинцев.

По его словам, на базе центрального аппарата Нацполиции будет создана специальная группа по документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на территории Украины.