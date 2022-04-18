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Факти / Україна

З початку війни загинули щонайменше 2,5 тис. мирних українців – Нацполіція

Валентина Летяк редакторка стрічки
Буча

З початку повномасштабного вторгнення Росії Національна поліція розслідує понад 2,5 тис. проваджень за фактами загибелі мирних жителів України, майже 900 стосуються зниклих безвісти українців та понад 500 справ – щодо викрадення людей російськими загарбниками.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

– На сьогодні Нацполіція зареєструвала майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих наших громадян на територіях, які перебували і все ще, на жаль, перебувають під окупацією, – наголосив він.

Також задокументовано факти незаконного позбавлення волі росіянами більше 500 цивільних громадян.

Пантелеєв повідомив, що наразі поліція розслідує провадження щодо загибелі понад 2,5 тис. українців.

За його словами, на базі центрального апарату Нацполіції буде створено спеціальну групу з документування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України.

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Фото: УНІАН

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