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Факти / Україна

Засновник Азову розповів, чому російським загарбникам вдалося оточити Маріуполь

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Маріуполь

Російським загарбникам вдалося оточити Маріуполь через відсутність у його захисників потрібної кількості зброї.

Про це розповів засновник та перший командир батальйону Азов Андрій Білецький в інтерв’ю Яніні Соколовій. Він запевнив, що окрім озброєння, існують потреби продовольства та питної води, але найголовніша проблема – це зброя.

– Треба розуміти, що зараз воюють не копіями, і крім людського фактора, існує ще фактор зброї. Там справді надзвичайно складна ситуація з продовольством, питною водою, але найбільша проблема – це озброєння. Важке озброєння, протитанкове озброєння, з ним є доволі важка ситуація, – сказав Білецький.

За його словами, планувалося, що Маріуполь буде одним з основних форпостів на лінії фронту, але не планувалося, що він опиниться в оточенні.

Білецький каже, що сьогодні у котлі в місті знаходяться як ветерани Азову, так і молоді добровольці, які вирішили відправитися на допомогу Маріуполю. Однак він впевнений, що ці воїни стоятимуть на своїх позиціях до кінця.

– Це 100%. Це глибоке рішення. Азов і не ставив ніколи перед собою іншого вибору, – додав він.

Крім того, командир полку Азов Денис Прокопенко 18 квітня звернувся до світових лідерів. Він закликає організувати зелені коридори, щоб мешканці Маріуполя змогли покинути місто.

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Фото: Depositphotos

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