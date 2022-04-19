П’ятий обмін полоненими: 60 військових ЗСУ повернуться додому

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 19 квітня відбувся п’ятий обмін полоненими з РФ.

За її словами, додому повернуться 60 військовослужбовців ЗСУ та 16 цивільних.

– Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей, – наголосила вона.

Попередній обмін полоненими відбувся 15 квітня на Херсонщині в районі селища Пасад-Покровське. Тоді додому повернули п’ять наших воїнів, а окупантам віддали чотирьох військових.

Станом на 16 квітня у полоні російських окупантів перебувало близько 700 українських військових.

Також Росія утримує понад 1 тис. цивільних, більшість з яких – жінки.

Фото: Мінреінтеграції