За прошлые сутки, 18 апреля, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей российских захватчиков.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

— Подразделениями противовоздушной обороной Воздушных Сил и сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет (истребитель Су-30), четыре БПЛА (ОТР) и две крылатые ракеты, — отметили они.

Кроме того, по данным Оперативного командования Юг, на южном направлении ВСУ уничтожили 28 российских солдат и пять единиц техники.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 18 апреля потери врага ориентировочно составляют 20 600 человек личного состава.

Также Россия в войне против Украины уже потеряла 790 танков и 2 041 боевую бронированную машину.

Фото: Генштаб ВСУ