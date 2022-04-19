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Факты / Украина

Украинская ПВО за сутки уничтожила семь воздушных целей российских захватчиков

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Украинская ПВО за сутки уничтожила семь воздушных целей российских захватчиков

За прошлые сутки, 18 апреля, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей российских захватчиков.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

— Подразделениями противовоздушной обороной Воздушных Сил и сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет (истребитель Су-30), четыре БПЛА (ОТР) и две крылатые ракеты, — отметили они.

Кроме того, по данным Оперативного командования Юг, на южном направлении ВСУ уничтожили 28 российских солдат и пять единиц техники.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 18 апреля потери врага ориентировочно составляют 20 600 человек личного состава.

Также Россия в войне против Украины уже потеряла 790 танков и 2 041 боевую бронированную машину.

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Фото: Генштаб ВСУ

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