За минулу добу, 18 квітня, українські сили протиповітряної оборони знищили сім повітряних цілей російських загарбників.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

– Підрозділами протиповітряною обороною Повітряних Сил і сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак (винищувач Су-30), чотири БПЛА (ОТР) та дві крилаті ракети, – зазначили вони.

Крім того, за даними Оперативного командування Південь, на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів та п’ять одиниць техніки.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що від початку повномасштабної війни проти України станом на 18 квітня втрати ворога орієнтовно становлять 20 600 осіб особового складу.

Також Росія у війні проти України вже втратила 790 танків та 2 041 бойову броньовану машину.

Фото: Генштаб ЗСУ