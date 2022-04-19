Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Українська ППО за добу знищила сім повітряних цілей російських загарбників

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Українська ППО за добу знищила сім повітряних цілей російських загарбників

За минулу добу, 18 квітня, українські сили протиповітряної оборони знищили сім повітряних цілей російських загарбників.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

– Підрозділами протиповітряною обороною Повітряних Сил і сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак (винищувач Су-30), чотири БПЛА (ОТР) та дві крилаті ракети, – зазначили вони.

Крім того, за даними Оперативного командування Південь, на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів та п’ять одиниць техніки.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що від початку повномасштабної війни проти України станом на 18 квітня втрати ворога орієнтовно становлять 20 600 осіб особового складу.

Також Росія у війні проти України вже втратила 790 танків та 2 041 бойову броньовану машину.

Читайте
Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і штурмувати район Азовсталі - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка