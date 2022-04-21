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Факты / Украина

Оккупанты сорвали гуманитарный коридор с Мариуполя 20 апреля — Верещук

Маліновська Ангеліна
Ірина Верещук

Сегодня, 20 апреля, согласованный гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отметив, что это “из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня”.

— Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых, — говорит Верещук.

Завтра с утра усилия на Мариупольском направлении возобновят.

Напомним, что сбор людей в Мариуполе должен был проходить 20 апреля с 14.00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

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