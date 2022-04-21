Оккупанты сорвали гуманитарный коридор с Мариуполя 20 апреля — Верещук

Сегодня, 20 апреля, согласованный гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отметив, что это “из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня”.

— Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых, — говорит Верещук.

Завтра с утра усилия на Мариупольском направлении возобновят.

Напомним, что сбор людей в Мариуполе должен был проходить 20 апреля с 14.00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.