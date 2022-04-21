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Факти / Україна

Окупанти зірвали гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня – Верещук

Маліновська Ангеліна
Ірина Верещук

Сьогодні, 20 квітня, погодженний гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, зазначивши, що це “через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню”.

– Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких, – каже Верещук.

Завтра зранку зусилля на Маріупольському напрямку відновлять.

Зі свого боку заступник командиру полку Азов, капітан Святослав Паламар заявив, що у цивільних громадян зараз немає можливості залишити територію Азовсталі через постійні обстріли загарбників. Також він зазначив, що військовий гарнізон готовий евакуюватися за підтримки третьої сторони аби зберегти особовий склад, вивезти поранених та тіла загиблих.

Нагадаємо, що збір людей у Маріуполі повинен був проходити 20 квітня з 14.00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Джерело: Ірина Верещук

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