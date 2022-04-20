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Факты / Украина

Начались “чистки”: ФСБ задержала “министра внутренних дел ЛНР” — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Начались “чистки”: ФСБ задержала “министра внутренних дел ЛНР” — разведка

Из-за неудач на войне в Украине Москва начала так называемые чистки руководителей террористической “ЛНР”.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, сотрудники ФСБ арестовали так называемого министра внутренних дел “ЛНР” Игоря Корнета (29.04.1973 г. р.). В настоящее время его удерживают в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

В разведке отмечают, что арест “министра внутренних дел ЛНР” вызвал недовольство в силовых структурах и политическом руководстве “республики”. Они считают, что подобные действия Москвы являются началом изменений в силовом блоке квазиреспублики.

В свою очередь глава “ЛНР” Леонид Пасечник пытается сделать все возможное для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления его в должности.

В ГУР Минобороны считают, что чистки свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями “ЛНР” в условиях ведения масштабной войны с Украиной.

За счет кадровых изменений и запугивания руководства квазиреспублики Россия пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации личного состава на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск, отмечают в Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали Мишу Чечена (Михаила Кищика) – одного из главарей боевиков самопровозглашенной “ЛНР”.

Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны

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