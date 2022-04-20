Через невдачі на війні в Україні Москва почала так звані чистки керівників терористичної “ЛНР”.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, співробітники ФСБ заарештували так званого міністра внутрішніх справ “ЛНР” Ігоря Корнета (29.04.1973 р. н.). Наразі його утримують у слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону.

У розвідці зазначають, що арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав невдоволення силових структур та політичного керівництва “республіки”. Вони вважають, що такі дії Москви є початком змін у силовому блоці квазіреспубліки.

Своєю чергою, голова “ЛНР” Леонід Пасічник намагається зробити все можливе для звільнення Корнета з-під арешту та поновлення його на посаді.

В ГУР Міноборони вважають, що “чистки” свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними керівниками “ЛНР” в умовах ведення масштабної війни з Україною.

За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, Росія намагається в максимально стислі терміни налагодити ефективну роботу щодо мобілізації особового складу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат у частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ, наголошують у Міноборони України.

Раніше стало відомо, що українські військові ліквідували Мішу Чечена (Михайла Кіщика) – одного з ватажків бойовиків самопроголошеної “ЛНР”.

Джерело: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони