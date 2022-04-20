Родители агрессоров рассматривают путинскую войну против Украины как шанс разбогатеть и называют своих сыновей “спонсорами”, призывая их мародерить.

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 апреля разговоры российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

– Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой, – сказал отец российскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Он также рекомендовал своему сыну не обращать внимания на низкую зарплату и компенсировать нехватку денег дорогими украинскими автомобилями – к примеру, марки Mercedes, потому что у них дорогие запчасти.

Рашист в ответ признался, что и сам думал о таком, но командиры, по его словам, “либо их пи*дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов”.

В ответ находчивый отец советует снять и закопать с десяток генераторов, каждый из которых у Mercedes и Audi “стоит тыщ 10-20”, а значит десяток – это 200 тыс.