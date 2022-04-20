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Факти / Світ

“Спонсор має нарубати бабла”: батьки окупантів закликають їх мародерити

Анастасія Гевко редакторка стрічки
“Спонсор має нарубати бабла”: батьки окупантів закликають їх мародерити

Батьки агресорів розглядають путінську війну проти України як шанс розбагатіти та називають своїх синів “спонсорами”, закликаючи їх мародерити.

Про це свідчать опубліковані 20 квітня розмови російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

– Не висовуйся! Мій спонсор має нарубати бабла і приїхати додому, – сказав батько російському солдатові, який зараз стоїть під Харковом.

Він також рекомендував своєму синові не звертати уваги на низьку зарплату та компенсувати нестачу грошей дорогими українськими автомобілями – наприклад, марки Mercedes, бо вони мають дорогі запчастини.

Рашист у відповідь зізнався, що й сам думав про таке, але командири, за його словами, “либо их пи*дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов”.

У відповідь кмітливий батько радить зняти і закопати з десяток генераторів, кожен з яких у Mercedes та Audi “стоит тыщ 10-20”, а тому десяток – це 200 тис.

– Мабуть, його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: “прикопати” можуть його сина. Українські захисники цілодобово над цим працюють! – наголосили у СБУ.

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