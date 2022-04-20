В Харьковской области разоблачили законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн. Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. По предварительным данным, детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

— Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства, — отметили в СБУ.

Во время обысков сотрудники службы изъяли и передали Министерству обороны 60 полнокомплектных танковых двигателей и большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса “воздух-воздух”. СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было ранее похищено из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада намеревались пойти на сотрудничество с российскими войсками и предоставить технику для нужд врага.

Сейчас СБУ уже установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Недавно Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене несовершеннолетнему жителю Бучанского района Киевской области. В частности, речь идет о передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

Фото: СБУ