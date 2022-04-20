У Харківській області викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн. Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

Про це повідомили у Службі безпеки України. За попередніми даними, деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

– Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави, – зазначили в СБУ.

Під час обшуків співробітники служби вилучили та передали Міністерству оборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу “повітря-повітря”. СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з російськими військами та надати техніку для потреб ворога.

Зараз СБУ вже встановила причетних до злочину та вживає заходів щодо їх затримання.

Нещодавно Київська міська прокуратура повідомила про підозру у державній зраді неповнолітньому мешканцю Бучанського району Київщини. Зокрема, йдеться про передачу ворогу інформації про Збройні сили України.

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Фото: СБУ