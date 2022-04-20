Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Общество

Госизмена и мародерство: прокуратура выдвинула подозрение 17-летнему за сотрудничество с РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Госизмена и мародерство: прокуратура выдвинула подозрение 17-летнему за сотрудничество с РФ

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене несовершеннолетнему жителю Бучанского района Киевской области. В частности, речь идет о передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.

— Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый вместе с военными ВС РФ проник в один из домов на территории села, откуда тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины уведомлено о подозрении в государственной измене и тайном хищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

За совершенное юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте
СБУ разоблачила "спящую группу" агентов ФСБ и обнаружила коллаборантов в Укрзализныце

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка