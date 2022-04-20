Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене несовершеннолетнему жителю Бучанского района Киевской области. В частности, речь идет о передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.

— Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый вместе с военными ВС РФ проник в один из домов на территории села, откуда тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины уведомлено о подозрении в государственной измене и тайном хищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

За совершенное юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура