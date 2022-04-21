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Факты / Украина

Армия РФ все еще готовится к масштабному наступлению – Институт изучения войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Армия РФ все еще готовится к масштабному наступлению – Институт изучения войны

20 апреля российские военные провели безуспешные атаки на северном направлении вблизи Темировки и Гуляйполя, что в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным Института, российские силы продолжают перебрасывать подкрепления на восток Украины и готовиться к дальнейшим наступательным действиям.

20 апреля Генштаб Украины сообщил, что части российской 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады прибыли в Украину из России. Кроме того, российские войска проводят разведку маршрутов для подготовки к дальнейшему наступлению на Лиман и Славянск (западнее Северодонецка).

Также армия РФ пыталась атаковать регионы к югу и юго-западу от Изюма Харьковской области. Но российские военные продолжают нести большие потери.

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Так, после наступления батальонно-тактическая группа (БТГ) 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии отошла из Харьковской области обратно в пункт постоянной дислокации в Белгороде в связи с большими боевыми потерями.

Российские войска продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для крупного наступления. Они не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях, отмечают эксперты Института.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.

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